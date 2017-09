Cel geëist tegen verdachten van fraude en witwassen

(foto: Wolter Klok / RTV Drenthe)

ASSEN - Foute boel, dachten meerdere bedrijven in Drenthe en Veendam toen ze facturen op de mat kregen van een mediabedrijf. Ze stapten in juni 2013 naar de politie en vertelden dat ze dachten dat ze werden opgelicht.

Twee mannen uit Veendam (36 en 26) en een 28-jarige man uit Emmen stonden vandaag voor de rechter in Assen.



Dertig maanden cel

De officier van justitie vindt dat bewezen kan worden dat de twee mannen uit Veendam valse facturen hebben gestuurd, geld hebben witgewassen en onderdeel zijn geweest van een criminele organisatie. De officier eist een celstraf van dertig maanden tegen beide mannen uit Veendam. De 28-jarige Emmenaar wordt gezien als katvanger en de officier eist vier maanden cel tegen hem. Hij stelde alleen zijn rekening beschikbaar.



De officier van justitie denkt dat er veel meer mensen bij de zaak betrokken zijn. “Is dit het topje van de ijsberg? Het lijkt er sterk op dat er veel meer mensen betrokken zijn dan alleen deze drie verdachten.”



60.000 euro

De bedrijven kregen een factuur van het bedrijf Media Promotion Nederland. Ze moesten betalen voor een vermelding in een bedrijvengids. Op de factuur stond de handtekening van het bedrijf. Sommige bedrijven betaalden, anderen niet. Binnen drie maanden tijd werd er ruim 60.000 euro op de rekening gestort.



Vervalsen van handtekeningen

De handtekeningen bleken vals en afkomstig van een overeenkomst die bedrijven eerder hadden getekend omdat ze juist geen vermelding wilden in de bedrijvengids. Tijdens de zitting bekende de 36-jarige man uit Veendam het kopiëren van de handtekeningen. Ook werden in zijn woningen pinpassen van de rekeningen gevonden waar het geld naartoe was gestort. Hij zegt dat dit klopt, maar dat hij alleen uitvoerde en wijst naar de 26-jarige Veendammer. Hij ontkent alles.



Omdat het om een complexe zaak gaat is, sluit de rechtbank de zaak over twee weken en wordt het onderzoek afgerond. Twee weken daarna is de uitspraak.