Emoties rond windmolens drukken stempel op avond over zonneparken

NIEUW-BUINEN - Is er draagvlak voor grote zonneparken in Borger-Odoorn? En wat zouden de spelregels moeten zijn? Daar draaide het om bij de eerste van vier dialoogavonden. Maar het ging bij de bijeenkomst in de MFA in Nieuw-Buinen ook vaak over windmolens.

Als er één ding duidelijk werd tijdens de door de gemeente georganiseerde avond dan is het wel dat veel inwoners de gang van zaken rond de mogelijke komst van windmolens nog niet zijn vergeten. De emoties speelden bij sommige aanwezigen flink op. "Eerst weg met die windmolens. Dan kunnen we praten over zonneparken", zei een man. "We zijn met de windmolens ook al bedonderd."Maar positieve reacties waren er ook. "Goed dat de gemeente dit doet", aldus een andere man. "En ik denk ook dat er best draagvlak is, zeker als de mensen er van kunnen profiteren, bijvoorbeeld door goedkopere stroom." Een vrouw zegt: "Ik ben er wel voor, maar ik vind wel dat ze eerst daken moeten vol leggen en dan pas eventueel op de grond."Rieks van der Wal van de Stichting Zonkoloniën ziet vooral kansen. "De Veenkoloniën hebben de potentie om een nationaal voorbeeldgebied te worden. Maar het is wel noodzakelijk dat de overheid de regie neemt over de inpassing."'Zonneboer' Jan Reinier de Jong uit Odoorn toonde zich tevreden over de avond. "We zijn als initiatiefnemers blij met deze uitgebreide discussie. Het is goed dat er informatie wordt gedeeld en dat er geprobeerd wordt draagvlak te krijgen." De Jong is met een aantal collega's en Groenleven betrokken bij een aantal initiatieven in de Veenkoloniën.Volgende week maandag is in Valthermond de tweede bijeenkomst. Daarna volgen op 19 september Borger en 25 september Odoorn. Na die avonden gaat de gemeenteraad zich buigen over de geleverde input en een besluit nemen. Er liggen nu al aanvragen voor ruim duizend hectare.