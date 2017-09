Humor bij FC Emmen: de longtest met Glenn Bijl

Glenn Bijl ondergaat de traditionele longtest bij FC Emmen (foto: Anco Jansen)

VOETBAL - Het is een traditie bij FC Emmen: de 'longtest maximaal' voor de nieuwe spelers. Dit seizoen was Glenn Bijl het slachtoffer. Dubbel pech voor hem, want medespeler Anco Jansen legde het tafereel vast.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Jaap Lampe en Harm Pomp, die in de beginjaren van het profvoetbal werkzaam waren in de medische staf, waren de bedenkers van deze test waarbij de speler zijn longinhoud moet testen door heel hard te blazen in een hele oude spirometer.Wat de speler niet weet is dat de meter gevuld is met Norit-poeder.