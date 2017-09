Apothekers in Tynaarlo kunnen oude medicijnen straks weer terug nemen

TYNAARLO - Apothekers in Tynaarlo kunnen vanaf volgend jaar weer oude medicijnen innemen van patiënten. Drie apothekers weigeren dit nu, omdat ze zelf moeten betalen voor de verwerking van dit afval.

Geschreven door Marjolein Knol

Dat moet niet kunnen, zegt een meerderheid van de gemeenteraad van gemeente Tynaarlo. Leefbaar Tynaarlo diende een amendement in, die wethouder Henk Lammers vervolgens overnam. Apothekers in de gemeente krijgen in de toekomst een speciale bak waar de oude medicijnen in kunnen, waarna de gemeente het afval verwerkt.



Te veel geld

In Tynaarlo weigerden afgelopen jaar steeds meer apothekers nog medicijnen in te nemen en weg te gooien voor patiënten. Het kost onder andere de apotheek in Vries te veel geld. "Het is gewoon een signaal afgeven naar de gemeente. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die kosten, de gemeente wel", zegt apotheker Marianne van Tilburg. "Er kwam steeds meer afval, dus de kosten namen ook toe."



Volgens de gemeente Tynaarlo vallen de ingeleverde medicijnen bij de apotheek onder het bedrijfsafval. En het opruimen van bedrijfsafval moet je zelf betalen. "Apothekers krijgen geen vergoeding van het Rijk", zegt wethouder Henk Lammers. "En in plaats van dat het Rijk onder vuur wordt genomen, zegt de minister: 'Gemeentes, lossen jullie het maar op.' Dat vinden wij geen goede weg. Daarom zeiden we: dat doen we niet."



Principekwestie

Het gaat volgens de wethouder dan ook niet om grote geldbedragen, het is een principekwestie. Lammers: "Het kost de gemeente zo'n vijf tot tienduizend euro per jaar om de medicijnen te verwerken. Dat is ook weer niet de hele wereld op een begroting van ruim 2,5 miljoen euro. Dus een heel groot punt is het niet om dit nu toch aan te passen."



De wethouder hoopt dat patiënten voor 1 januari 2018 hun oude medicijnen weer kunnen inleveren bij de apotheek.