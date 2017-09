'Minister besluit pas na half oktober over gaswinningsplan Assen-Noord'

ASSEN - Het ministerie van economische zaken neemt pas na half oktober een besluit over het omstreden gaswinningsplan Westerveld van de NAM, om meer gas te winnen ten noorden van Assen.

Burgemeester Marco Out meldt dat in een brief aan de Asser raad. Het college had het ministerie gevraagd hoever het nu is met de besluitvorming.In de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo is protest tegen meer gaswinning. In een zienswijze hebben de gemeenten inmiddels bij het ministerie aangegeven de gaswinning niet te willen.Het plan Westerveld omvat elf kleinere gasvelden in de regio rond Assen waar de NAM tot 2023 meer gas uit wil winnen. Maar zowel de gemeentebesturen als bewoners zijn bang voor Groningse toestanden waarbij burgers na aardbevingen de strijd aan moeten met de NAM om schade vergoed te krijgen.In de Asser wijk Marsdijk zamelde Actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk meer dan tweeduizend handtekeningen in, omdat ze geen gaswinning onder hun huizen willen. Voor de zomer kwam minister Henk Kamp zelf nog langs in Assen, om de onrust weg te nemen. Volgens hem is het risico te overzien, en is de gaswinning in Drenthe niet met de situatie in Groningen te vergelijken.