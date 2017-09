Code geel in Drenthe: kans op zware windstoten

Kans op zware windstoten (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

EELDERWOLDE - De eerste najaarsstorm van dit jaar kan vandaag ook in Drenthe leiden tot overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor onze provincie.

RTV Drenthe weerman Roland van der Zwaag verwacht in Drenthe rond het middaguur windkracht 7, dat is harde wind. Maar vooral de plotselinge windstoten zijn gevaarlijk, die kunnen een snelheid bereiken van 90 km per uur.



De wind neemt aan het einde van de middag af.