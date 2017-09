RIVM zoekt dode Drentse wasbeerhonden

ASSEN - Vindt u een dode wasbeerhond in Drenthe? Bel dan het RIVM of het DWHC, dat is het Dutch Wildlife Health Centre. De dieren kunnen drager zijn van ziektes die ook voor mensen schadelijk zijn. Hoe schadelijk, dat onderzoekt het centrum.

En voor dit onderzoek zijn dode wasbeerhonden nodig. Margriet Montizaan van het DWHC: "We hebben nog niet heel veel meldingen binnengekregen. Een stuk of tien." Voor het onderzoek zijn er meer dode dieren nodig. De wasbeerhond kan drager zijn van de vossenlintworm. "We hebben er nog een paar nodig om naar de parasiet te kijken."Eitjes van deze parasiet zitten vaak in de ontlasting. "Uitwerpselen bevatten eitjes en die kunnen ook op de grond zitten. Mensen kunnen die binnen krijgen via de handen als je buiten werkt of bij het eten van gewassen, zoals bramen of bosvruchten", vertelt Montizaan.De beesten zien er met hun masker vaak lief uit. Of ze gevaarlijk zijn durft Margriet Montizaan niet te zeggen. "Het kan wel zijn dat de wasbeerhond bijdraagt aan een verdere verspreiding door Nederland of dat de populatie snel toeneemt. Ze kunnen daarmee een grotere rol gaan spelen." In Drenthe groeit het aantal wasbeerhonden. Zo is bekend dat in onze provincie wasbeerhonden in 2012 en 2013 jongen hebben gekregen.Het onderzoek naar de wasbeerhonden duurt tot het einde van het jaar. Met het onderzoek kan het RIVM een risico inschatting maken voor de volksgezondheid.Bekijk op de verspreidingsatlas waar de wasbeerhond leeft in Nederland.