Drenten trots op Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Inwoners van Drenthe zijn trots op Herinneringscentrum Kamp Westerbork (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - Drenten zijn trots op Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het herinneringscentrum krijgt veel waardering van inwoners van de provincie.

In het Vrije Tijd Merkenonderzoek 2017 werd dit onderzocht. Het onderzoeksbureau vroeg aan inwoners van Drenthe vanaf vier jaar wat ze het meest waarderen als vrijetijdsorganisatie in de provincie. Het Herinneringscentrum staat bij de respondenten bovenaan.



Op plek twee staat Wildlands en op plaats drie de TT Assen.



Evenementen

Wat opvalt volgens het onderzoek is de tevredenheid van de inwoners over het aanbod van evenementen in de provincie en dan vooral de TT Assen.



Het onderzoek is uitgevoerd door Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 7.850 mensen. Het bureau kijkt naar alle provincies in Nederland. De onderzoekers keken naar de bekendheid, waardering en binding van de vrijetijdsorganisatie bij de mensen uit de provincie.