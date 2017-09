Drummer Mooi Wark is ongeneeslijk ziek en stopt

ASSEN - Drummer John Roffel van de Drentse band Mooi Wark stopt per direct met drummen. Hij is ongeneeslijk ziek. De band maakte dit op Facebook bekend.

Bij Roffel is longkanker geconstateerd met uitzaaiingen in beide longen. "Ik ben gestopt met Mooi Wark., ik heb er domweg de energie niet voor en m'n conditie zal verder achteruitgaan", schrijft Roffel zelf in het bericht. "Dus hoe we het ook wenden of keren. Ik zal toch moeten stoppen, dus dan maar direct. "De drumstokjes worden overgenomen door Dennis Hendriks, die van 2005 tot 2009 ook al achter het drumstel zat bij Mooi Wark. Roffel heeft Hendriks zelf gevraagd om hem op te volgen.Het nieuws is bij de overige bandleden ingeslagen als een bom. Ze gaan een collega en vriend missen. "John gaf meteen aan dat we moeten doorgaan. Hij heeft zelf nota bene voor een vervanger gezorgd. En door Johns houding willen wij ook verder. Sterker nog, ter ere van hem willen we Mooi Wark naar een nog hoger plan tillen."