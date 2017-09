Stelling: Ik regel mijn scheiding voor ik trouw

ASSEN - De jurk is uitgezocht, taart geproefd en de trouwlocaties bekeken. Dan alleen nog de scheiding bespreken.

Als het aan een netwerk van notarissen ligt, is het regelen van een scheiding voordat stellen gaan trouwen geen slecht idee. Dit moet vechtscheidingen voorkomen. Zij komen daarom met een antivechtscheidingsclausule.In de clausule maken toekomstige echtparen afspraken over wat ze doen en niet mogen doen als ze gaan scheiden. Bijvoorbeeld: binnen welke termijn ze op berichten en documenten over de scheiding moeten reageren, dat ze geen spullen van elkaar beschadigen en hoe ze met elkaar communiceren. Breekt één van de twee de afspraken dan staat diegene een fikse boete te wachten.Een op de vijf getrouwde stellen komt in een vechtscheiding terecht. Wat vindt u. Is een clausule een uitkomst om een vechtscheiding te voorkomen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we of u miljonair zou willen zijn of dat u geen geld nodig heeft om gelukkig te zijn. 78 procent van de stemmers zegt geen miljoen nodig te hebben om gelukkig te zijn. Ruim 21 procent van de stemmers vindt geld wel belangrijk. In totaal stemden 1.867 mensen.