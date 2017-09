Drenthe laat zich zien op de Prinsjesmarkt in Den Haag

DEN HAAG - Drenthe speelt vandaag een hoofdrol op de Prinsjesmarkt op het Lange Voorhout in Den Haag. Met onder meer streekproducten, een speciaal beleefplein en een Drenthe-paviljoen.

Op het plein kunnen bezoekers bijvoorbeeld een film zien over het Gevangenismuseum in Veenhuizen en de Koloniën van Weldadigheid.Met een virtual realitybril kan er door Wildlands in Emmen worden gewandeld, maar ook kan er met die speciale bril een hunebed worden bezocht. Ook Astron en het Drents Museum presenteren zichzelf.Ook is een groep van vijftig Drenten onderweg op de fiets van Meppel naar Den Haag. De tocht is in totaal 180 kilometer lang. De deelnemers willen met de fietstocht aantonen dat Drenthe helemaal niet zo ver van Den Haag ligt als sommige politici misschien denken.De groep fietst richting het Lange Voorhout onder het motto: Drenthe op fietsafstand van Den Haag.