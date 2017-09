Eerste Pepernotenfabriek van Drenthe komt naar Assen

Onder meer in Amsterdam zit al een pepernotenwinkel (foto: ANP / Koen van Weel) De Pepernotenfabriek komt aan het Koopmansplein in Assen (foto: Jasmijn Wijnbergen)

ASSEN - De binnenstad van Assen krijgt vanaf eind november een Pepernotenfabriek. De winkel gaat zich vestigen aan het Koopmansplein, in het pand waar eerst de Free Record Shop zat.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Eigenaar van De Pepernotenfabriek is Van Delft uit Harderwijk. Die heeft meerdere winkels in Nederland. Assen krijgt de eerste vestiging van de pepernotenwinkel in Drenthe. Ook in Emmen komt dit jaar nog een Pepernotenfabriek. Dit aan de Weiert in Emmen.



De nieuwe winkel werkt samen met de organisatoren van de intocht van Sinterklaas. Ook gaat de winkel zich bezighouden met de plannen rond de kerstviering.



Informatiecentrum

Achterin de winkel komt een informatiecentrum. Bezoekers kunnen hier informatie krijgen over de plannen voor de binnenstad. Ook mogen bezoekers ideeën inbrengen om Assen aantrekkelijker te maken.