Problemen door storm in Drenthe [update]

ASSEN - Op meerdere plekken in de provincie leidt de harde wind tot problemen. Vooral veel takken en bomen moeten het ontzien.

Tussen Zwolle en Groningen rijden minder treinen omdat er een boom op het spoor ligt. De NS laat weten dat de treinen vanaf 15.00 uur weer gaan rijden.Voor een bestuurder die aan de Derksweg in Klazienaveen stond was het even schrikken vanmiddag. Een boom viel op de auto. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en raakte niet gewond.Op dit moment raast er een harde wind over de provincie. Windstoten kunnen een snelheid bereiken van 90 km per uur. RTV Drenthe weerman Roland van der Zwaag: ''In het noorden van Drenthe zijn windsnelheden gemeten van 94 km per uur".Tussen Assen Groningen ter hoogte van Haren waaide een verkeersbord op de weg. Even verder op de A28 bij Vries stond een auto met pech.Het KNMI waarschuwt voor takken die van bomen kunnen waaien. Dit gebeurde ook in Buinerveen en in Zandpol.Rond een uur of twee wordt de storm minder volgens Roland van der Zwaag, ''tot die tijd is het nog even oppassen''.Heeft u last van stormschade of heeft u hier een foto van gemaakt. Laat het ons weten door een whatsappbericht te sturen naar 06-31509219, of door een e-mail te sturen naar redactie@rtvdrenthe.nl