Takken vallen van bomen in Drenthe door storm

ASSEN - Een harde wind raast over de provincie. Windstoten kunnen een snelheid bereiken van 90 km per uur.

Tussen Assen Groningen ter hoogte van Haren ligt een verkeersbord op de weg. Automobilisten moeten hier opletten. Even verder op de A28 bij Vries is de linkerrijstrook dicht door een pechgeval.Het KNMI waarschuwt voor takken die van bomen kunnen waaien. Dit gebeurde ook in Buinerveen.Heeft u last van stormschade of heeft u hier een foto van gemaakt. Laat het ons weten door een whatsappbericht te sturen naar 06-31509219, of door een e-mail te sturen naar redactie@rtvdrenthe.nl