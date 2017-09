UMCG zoekt behandeling voor oorsuizen

15 onderzoekers van het UMCG willen weten waar het vervelende geluid van oorsuizen vandaan komt en hoe het behandeld kan worden (foto: Google Streetview)

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat onderzoek doen naar oorsuizen. Onderzoekers willen weten wat het vervelende geluid veroorzaakt en hoe het behandeld kan worden.

Er worden vijftien promovendi opgeleid. Zij werken samen met zeven andere Europese kennisinstellingen. Het project duurt vier jaar en het onderzoek wordt gehouden onder dieren en mensen.



Mensen die last hebben voor oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd horen een piep, zoemen, tikken, sissen of fluiten. Dertig procent van de mensen met oorsuizen krijgt ook gehoorverlies.



Naar schatting heeft 10 tot 15 procent van de Nederlanders last van tinnitus. Bij 1 tot 4 procent is de hinder zeer ernstig.