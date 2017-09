Jan Schutrups: Er dreigt een tekort aan podologen

EXLOO - De podologie-opleiding die Schutrups Schoenen samen met het Drenthe college gaat geven is volgens Jan Schutrups bittere noodzaak.

Volgens Schutrups dreigt een tekort aan vakmensen in Drenthe. "We hebben een bedrijf met vijftig mensen en die leiden we allemaal zelf op. Het zijn vaak jonge mensen, die een partner elders in het land krijgen en die vertrekken uit Drenthe. Zo verliezen we mensen van goede kwaliteit."Een podoloog houdt zich bezig met alles wat met voeten te maken heeft. Het is een paramedisch beroep, dat zich richt op voetproblemen en oplossingen daarvoor.Het dreigend tekort aan podologen was voor Schutrups de reden om de Schutrups Academy te beginnen . "Normaal wordt de opleiding podologie gegeven op de opleiding voor Podologie in Utrecht. Docenten van die opleiding komen ook naar Exloo, en daar krijgen de studenten les in anatomie en fysiologie. Maar gastheerschap is ook belangrijk, en het Drenthe College gaat dat vak aan de studenten geven."Morgen is de aftrap van de Schutrups Academy in Exloo. De opleiding duurt vier jaar. Er doen twaalf studenten mee.