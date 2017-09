Chauffeurs en materieel winterklaar gemaakt voor de eerste vorst

De zoutstrooier wordt passend gemaakt voor de vrachtauto Foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret Sneeuwschuivers worden getest Foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret Vier miljoen kilo zout is er beschikbaar voor de Drentse rijkswegen Foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret

ASSEN - "Laat die vorst maar komen!" Dat zegt chauffeur Leo Hummel. Hij rijdt voor het eerst dit jaar met een sneeuwschuiver over de Drentse rijkswegen.

Geschreven door Marjolein Lauret

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding op de Drentse rijkswegen. Sinds dit jaar hebben ze een contract met een nieuwe aannemer. Vandaag worden de chauffeurs bijgepraat over de te rijden routes en wordt het materieel aangepast.

"We moeten aan het begin van het seizoen goed oefenen. Nu hebben we de tijd om in alle rust de strooiers passend op de wagens te maken. Ook kunnen de chauffeurs de route oefenen die ze straks moeten rijden", aldus Jan Rients Slippens van Rijkswaterstaat.



Deadline

Dat oefenen is noodzakelijk. Want zodra Rijkswaterstaat het seintje geeft dat er vorst komt, moeten de chauffeurs binnen twee uur de laatste korrel zout gestrooid hebben.

"Als dat niet lukt zijn er mogelijkheden om een boete op te leggen. Gelukkig is dat nog niet eerder voorgekomen en ik verwacht dat nu ook niet", vertelt Slippens.



Passen en meten

Vandaag wordt er vooral veel gesleuteld aan de vrachtauto's. Chauffeur Leo Hummel krijgt ondertussen uitleg over de werking van de sneeuwschuiver aan zijn vrachtwagen: "Het komt allemaal wel precies. Ik moet erop letten dat de weg schoon blijft en dat er voldoende zout gestrooid wordt. Daarom is de uitleg van vandaag zo belangrijk."



Volgende week zaterdag krijgen alle chauffeurs ook nog een cursus. Vanaf eind oktober kan er gestrooid worden. "Voordat wij de weg op gaan zijn we heel goed geïnstrueerd."