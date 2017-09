Manager Rabobank Emmen-Coevorden genomineerd voor Young Talent Award

Marthe Oudega, manager bij de Rabobank (foto: RTV Drenthe)

EMMEN/COEVORDEN - Marthe Oudega, manager financieel advies bij de Rabobank is genomineerd voor de Young Talent Award. Ze strijdt eind september met twintig genomineerden om de prijs.

Geschreven door Ineke Kemper

"Ik ben ontzettend trots op deze nominatie. Ik vind het gaaf dat ik de Rabobank organisatie mag vertegenwoordigen in deze verkiezing," aldus Oudega.



De prijs is een initiatief van 'Stichting Topvrouw van het jaar' en is een aanmoedigingsprijs voor jong vrouwelijk talent.



De genomineerden zijn vrouwen jonger dan 31 jaar die opvallen in hun werkomgeving. "Ze zijn vernieuwend en de onderneming heeft hoge verwachtingen van ze. Ze hebben de potentie om door te groeien naar de top." aldus de organisatie van de prijs.



Waarom genomineerd?

Oudega is genomineerd omdat zij vernieuwend leiderschap laat zien. De kracht van haar leiderschap is dat zij haar gevoel volgt. Binnen de bank heeft zij op korte termijn een verbetering in resultaten weten te bereiken. Ook collega's waarderen Oudega omdat zij mensen weet te motiveren om het beste uit hun zelf te halen.



De winnaar wordt op 28 september bekendgemaakt tijdens de finale in Amsterdam.