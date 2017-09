Officiële opening Blauwe As in Assen live te volgen bij RTV Drenthe

ASSEN - Koning Willem-Alexander opent vrijdag de Blauwe As in Assen. Daarmee is het water officieel terug van weggeweest in onze provinciehoofdstad.

Deze week blikken we vooruit op het bezoek van koning Willem-Alexander. Maandag blikten we ook even terug met een speciale pagina over ongeveer 200 jaar geschiedenis van het water in Assen.

RTV Drenthe doet live verslag van de opening. Vanaf 14.15 uur is er een speciale uitzending op TV Drenthe. Verslaggevers, cameramensen en een presentator zullen gedurende de tijd dat de Koning in Assen is live verslag doen van dat bezoek.Datzelfde gebeurt ook op radio, maar dan is het onderdeel van de uitzending Studio Drenthe. Online houdt de redactie een liveblog bij en wordt de tv-uitzending uitgezonden op de website en op Facebook.De Koning start zijn bezoek aan Assen om 14.30 uur bij de Willem III brug. Daar wordt hij welkom geheten door onder anderen burgemeester Out en Commissaris van de Koning Van Aartsen. Na een korte wandeling stapt de Koning op de rondvaartboot bij Sluis 1.Via een deel van de Blauwe As, komt de Koning rond 15.00 uur aan bij de Havenkade. Daar brengt het Noord Nederlands Orkest (NNO) een muzikale groet. De Koning verricht vervolgens op een podium de officiële opening. Daarmee is de Blauwe As officieel geopend.Het gezelschap verplaatst zich dan van de Havenkade naar het stationsgebied. Hier krijgt de Koning uitleg over de ontwikkelingen in dit gebied. Om 16.00 uur is het bezoek afgelopen.