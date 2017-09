Gewonde bij brand in elektriciteitshuisje Astron in Dwingeloo

Monteur raakt gewond tijdens werkzaamheden (foto: Persbureau Meter)

DWINGELOO - Bij een brand in een elektriciteitshuisje bij Astron in Dwingeloo is vanmiddag een persoon gewond geraakt.

De brand brak uit tijdens werkzaamheden in het elektriciteitshuisje. De monteur die aan het werk was raakte gewond. Hoe ernstig is niet bekend.



Door de brand zit een deel van Dwingeloo zonder stroom. Het gaat om ongeveer honderd aansluitingen. Netbeheerder Enexis plaatst een aggregaat om de stroomstoring te verhelpen. Dat kan nog enige uren duren.