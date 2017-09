Verhuist het Nationaal Paracentrum naar vliegveld Hoogeveen?

HOOGEVEEN / TEUGE - Hoe groot is de kans dat parachutespringers die nu op Nationaal Paracentrum Teuge springen binnenkort naar vliegveld Hoogeveen reizen?

Op dit moment worden de helft van alle parachutesprongen in Nederland gedaan vanaf het Nationaal Paracentrum op vliegveld Teuge in Gelderland. Het paracentrum is met meer dan 40.000 sprongen per jaar het op een na grootste centrum van Europa. Maar het centrum wordt met sluiting bedreigd door de uitbreiding van vliegveld Lelystad.Het Nationaal Paracentrum is een petitie begonnen om het vliegveld en paracentrum te redden. Toch moet ook naar een alternatief gekeken worden, want staatssecretaris Dijksma lijkt onvermurwbaar als het om vliegveld Teuge gaat.Volgens Directeur Simon Woerlee is Teuge uniek. Geen enkel andere plek in Nederland is volgens hem te vergelijken met Teuge. Ook Hoogeveen niet. "Vliegveld Hoogeveen is absoluut geen optie voor ons. Hoogeveen heeft met de huidige infrastructuur maar beperkte mogelijkheden. Het is echt ongeschikt en er is ook geen moment over gesproken."Begin dit jaar kocht de paraclub van Hoogeveen samen met het Nationaal Paracentrum een nieuw vliegtuig waaruit gesprongen kan worden. Hoogeveen is erg blij met het vliegtuig want er kunnen nu veel meer sprongen worden uitgevoerd."We zijn weliswaar concurrenten van elkaar, en we kunnen misschien in Hoogeveen wel een deel van de sprongen opvangen, maar wij willen echt niet dat Teuge stopt. Dat zou een ramp zijn voor de parasport. We zijn ook bang dat Hoogeveen het volgende vliegveld wordt dat ingeperkt wordt", aldus bestuurslid Mark den Hollander van Skydive Hoogeveen.Toch merken ze in Hoogeveen wel dat er iets aan het veranderen is. "We zien de laatste tijd steeds vaker dat grotere parateams, die eerst alleen op Teuge sprongen, bij ons komen. Dat komt omdat je bij ons vanaf een veel grotere hoogte kunt springen. Dat kan verder alleen op de eilanden, maar dan zit je met een veel langere reistijd", aldus Den Hollander.