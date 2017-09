Nog één keer op de barricaden tegen windmolens: 'Ik ben er moe van'

Egbert Huiting is moe van de strijd tegen windmolens. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

GASSELTERNIJVEENSCHEMOND - Nog één keer klimt Egbert Huiting als voorzitter van Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond op de barricaden tegen windmolens. Hij is morgen en vrijdag bij de zitting van de Raad van State. Maar daarna stopt hij er mee.

Geschreven door Steven Stegen

De archiefkasten in het kantoor van Huiting puilen uit. Dikke dossiers over alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is in de strijd tegen windmolens in zijn geliefde Veenkoloniën. "De zitting bij de Raad van State wordt voor mij echt de afsluiting. Hoe het ook uitpakt. Echt, ik ben er moe van na zeven jaar strijd. Ik ben er dag en nacht mee bezig geweest."



Huiting vindt het onbegrijpelijk dat de Veenkoloniën worden 'verrommeld.' En dat zijn dorp Gasselternijveenschemond in de huidige plannen aan beide kanten van het lint een rij molens krijgt, vindt hij helemaal onverteerbaar. Hij hoopt dat de rechters in Den Haag dat met hem eens zijn. Eerder werd wel de dubbele rij bij Drouwenermond uit de plannen geschrapt.



Laatste strohalm

Huiting vindt het jammer dat de onderlinge verhoudingen in het gebied hebben geleden onder de discussie over windmolens. "Binnen sommige families wordt er niet meer met elkaar gesproken. Dat is vreselijk. Ik ben ergens nu ook wel blij dat de zitting er is en er duidelijkheid komt. De Raad van State is voor ons de laatste strohalm."