Werkstraf voor inbraak bij clubgebouw in Roden

De mannen en de vrouw versleepten een laptop, frisdrank en etenswaren (foto: RTV Drenthe)

RODEN – Een 19-jarige man uit Assen is voor een inbraak in een clubgebouw in Roden veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Hiervan is de helft voorwaardelijk.

In de nacht van drie augustus van vorig jaar hoorden buurtbewoners van het sportcomplex lawaai. Zij belden de politie.



Frisdrank en etenswaren

Vier mannen en een vrouw, waaronder de 19-jarige Assenaar, werden betrapt op het verslepen van een laptop, frisdrank en etenswaren. Om binnen te komen hadden zij een ruit vernield. Ze hadden honger en dorst, zeiden ze tegen de agenten.



Mededaders

De mede-inbrekers zijn in juni al veroordeeld tot werkstraffen tot 120 uur (waarvan vijftig uur voorwaardelijk). Een van hen moest drie maanden zitten, maar die had meer op zijn kerfstok.



De 19-jarige Assenaar is eerder veroordeeld voor dergelijke feiten. De man moet zich ook laten behandelen.