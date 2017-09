Museumspoorlijn STAR 25 jaar: een periode van hoogte- en dieptepunten

STADSKANAAL - Museumspoorlijn STAR op de Drents-Groningse grens viert komend weekeinde haar 25-jarig bestaan.

Het rijdende museum moest vanaf 1992 alles vanaf de grond opbouwen, alleen een roestige spoorlijn hadden de Nederlandse spoorwegen laten liggen. 25 jaar later staat er een stevig erkende museumorganisatie.Het had niet veel gescheeld of er was nooit een museumspoorlijn op de Drents - Groningse grens geweest. Als in 1991 niet een aantal fanatiekelingen onder leiding van Theo Euverman aan de bel had getrokken, hadden de Nederlandse Spoorwegen de lijn Veendam-Stadskanaal-Nieuw Buinen-Musselkanaal gesloopt. Euverman en zijn medestanders vonden dat er dan een belangrijk stuk industrieel erfgoed in de Veenkolonien verloren zou gaan. Dat mocht niet gebeuren.Met een ambitieus plan voor het oprichten van een museumspoorlijn stapten ze naar de NS, de gemeenten Stadskanaal, Veendam en de provincie. Niet zozeer bij NS, maar vooral in de regio werd het plan met de nodige scepsis ontvangen, herinnert de oud-STAR voorzitter zich.In afwachting van het definitieve groene sein voor een museumtrein maakten de eerste groep vrijwilligers van de STAR de 27 kilometer lange spoorlijn weer vrij van bomen en struiken. Vrijwilliger van het eerste uur André Pathuis herinnert zich dat om de paar meter wel een boom of struik uit de spoorlijn groeide. Ook was er veel achterstallig onderhoud. De NS had alleen het minimale gedaan om de spoorlijn tot 1991 berijdbaar te houden. Stations, perrons en bewaakte overwegen waren al gesloopt voor de STAR-plannen.In 1994 reed uiteindelijk de eerste STAR-museumtrein. Ook worden twee kleine stoomlomotieven en rijtuigen aangeschaft. Volgens Euverman ook om aan de sceptici te laten zien dat museumtreinplannen serieus waren. Toen in 1995 de definitieve concessie kwam was de museumtrein een blijvertje.In Stadskanaal verrees een werkplaats voor de treinen en een nieuw station, gebaseerd op bouwtekeningen van het originele in 1979 gesloopte hoofdstation. In 1998 heeft Stadskanaal weer een echt station en begint het 'treintje rijden' steeds meer op een rijdend museum te lijken."Vele bezoekers en toeristen maakten een stoomtreinrit, maar zijn daarna snel weer weg. Als we nog meer een museum worden kunnen we de bezoekers meer bieden en ook meer van onze grote collectie laten zien", vertelt Lars Blaauw, al 21 jaar vrijwilliger bij STAR. De regionale overheden zien daar ook wel iets in en vanaf 2006 wordt het emplacement Stadskanaal omgetoverd in de sfeer van 1920, met een rijtuigenloods/permanent museum, een goederenloods, het herstel van de spoorhaven en uitbreiding van het aantal sporen.Behalve de complete ombouw van Stadskanaal wordt ook het achterstallige onderhoud van de 27 kilometer lange spoorlijn aangepakt. De 6 miljoen euro subsidie van de Europese Unie wordt met tonnen overschreden. Vooral het veel duurdere baanonderhoud nekt de STAR. De provincie, beide gemeenten en het bedrijfsleven redden uiteindelijk de organisatie.De kleine stoomloc's Anna en Emma hebben inmiddels plaats gemaakt voor de STAR locomotief die nu in het hele noorden beroemd is. De Rus is een kolossaal stoommonster dat na de Tweede Wereldoorlog als oorlogsbuit door de Russen is meegenomen uit Duitsland.De STAR is nog amper uit het financiële dal geklauterd als in 2009 de volgende ramp gebeurd: brandstichting in de treinenwerkplaats. Niet alleen de Rus, maar ook andere locomotieven en rijtuigen raken zwaar beschadigd. Zo zwaar dat rijden niet meer mogelijk is. De STAR zit zonder 'stoom'. De vrijwilligers huilen bij elkaar uit en in reccordtempo van een dik half jaar wordt de Rus weer hersteld.Als in 2002 koningin Beatrix tijdens een officieel bezoek een stoomtreinrit komt maken, is dat voor de STAR het bewijs van wat vele bezoekers al jaren weten: de STAR is uitgegroeid tot een erkende museumorganisatie.Behalve 'gewone' stoomtreinritten zijn er jaarlijks een aantal evenementen en wordt de expertise van de STAR-medewerkers ook bij andere railmusea ingezet. Ondertussen gaat het restaureren van stoomlocomotieven door.De STAR gaat haar verjaardag groots vieren. Tijdens het evenement Stadskanaal Onder Stoom rijden niet alleen de eigen treinen maar ook die van andere railmusea in ons land.Meer over de geschiedenis van museumspoorlijn STAR zie en lees je op de site van Drenthe Toen