Bart Chabot's kijk op Drenthe: de schaapherder

Bart Chabot gaat vandaag bij een schaapherder langs (foto: ANP Kippa / Mischa Schoemaker)

ASSEN/DEN HAAG - Drenthe krijgt tot en met maandag wat extra aandacht in Den Haag. Zo is er een tijdelijke Drentse ambassade en een Drentse markt in de Hofstad.

Maar wij halen Den Haag ook naar Drenthe. Schrijver Bart Chabot neemt ons de komende dagen mee op een reis door onze provincie.



Deze keer gaat Bart op bezoek bij een schaapherder. Hij ontdekt dat zijn beeld van een schaapsherder totaal niet overeenkomt met de werkelijkheid.



Van woensdag tot en met maandag luistert u op Radio Drenthe tussen 13.00 uur en 16.00 uur naar Studio Drenthe. De presentatie is in handen van Wolter Klok. Na Drenthe Nu op tv wordt Studio Drenthe uitgezonden, gepresenteerd door Andries Ophof.