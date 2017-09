Live: Studio Drenthe, vanuit Den Haag [afgelopen]

RTV Drenthe komt tot en met vandaag iedere dag live vanuit Den Haag (foto: RTV Drenthe / Edwin van Stenis)

DEN HAAG - Drenthe staat centraal in de dagen voor Prinsjesdag. In Den Haag wordt een Drentse ambassade geopend en er zijn meerdere activiteiten die draaien om onze provincie.

Tot en met vandaag maakten we live radio- en tv-uitzendingen vanuit Den Haag. De vierde aflevering van Studio Drenthe was live te bekijken en is inmiddels afgelopen.