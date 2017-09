TT van Assen volgend jaar in juli

Dit jaar werd de TT gewonnen door Valentino Rossi (foto: ANP / Vincent Jannink)

MOTORSPORT - De TT van Assen wordt volgend jaar verreden op 1 juli. Het is voor het eerst in 38 jaar dat de races in juli in plaats van juni worden gehouden.

De TT wordt sinds vorig jaar op zondag verreden. Daarmee brak de organisatie van het evenement met de traditie om de races op zaterdag te houden.



Laatste weekend

Ieder jaar vindt de TT plaats in het laatste weekend van juni. Dat is volgend jaar niet anders, maar op de zondag is het al 1 juli.



​