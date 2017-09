De dag van boswachter Evert Thomas

ROEG! wordt gemaakt met de boswachters. Maar hoe ziet de dag van een boswachter eruit? Vandaag de dag van Evert Thomas.

Ook Evert brengt veel tijd door achter de computer. "Mail beantwoorden bijvoorbeeld."Een niet alledaagse taak voor boswachter Evert. Een fietsster is gevallen en moet naar de huisarts worden gebracht.Eén van de taken van Evert is het geven van Excursies. Hier geeft hij uitleg aan de leerlingen van basisschool de Lindelaar uit Westerbork.De uitleg geeft Evert overigens niet alleen aan de kinderen. Dinsdag maakte hij voor ROEG! een filmpje over een reuzenzwam.Daarnaast is boswachter Evert ook erg actief op Twitter, waar hij graag foto's en informatie deelt. Zo mag hij 's avonds genieten van dit soort beelden.Maar houdt hij zich ook bezig met het redden van dieren.En komt hij de mooiste paddenstoelen tegen: