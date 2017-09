Martin Bosch wil nieuw leven blazen in Asser binnenstad

ASSEN - De Asser binnenstad moet op de schop. Er moet iets gebeuren tegen de leegstand en het centrum moet weer een gezellige bedoening worden. Om daarvoor te zorgen is Noord-Hollander Martin Bosch als kwartiermaker aangesteld.

Door verschillende partijen is er een binnenstadsvisie opgesteld om het winkelgebied kleiner en aantrekkelijker te maken en ervoor te zorgen dat de leegstand wordt aangepakt. Bosch: "Het ultieme stadscentrum van Assen moet compacter."In het stadscentrum van Assen staan veel panden leeg, weet ook de kwartiermaker. "Misschien kunnen we iets met tijdelijke winkels." Daarmee doelt Bosch op Pop-upstores, zoals de Pepernootfabriek die eind september/begin oktober de deuren opent op het Koopmansplein.Wat de Assenaren merken van de komst van Martin Bosch als kwartiermaker is nog onduidelijk. Hij wil een organisatie opzetten die zich moet gaan bezighouden met de binnenstad. "Die organisatie moet iets gaan doen en dat moeten de Assenaren gaan zien."Een van de dingen die volgens Bosch moet gebeuren, is dat de evenementen die georganiseerd worden in de binnenstad meer bekendheid krijgen bij de burger. De manier waarop Assen gepromoot wordt, schiet volgens hem tekort. Ook het aan de buitenwereld laten zien hoe leuk Assen is, is volgens Bosch belangrijk. "Ik denk dat de ondernemers op dat gebied goed kunnen samenwerken. Dat is iets wat moet gebeuren.""Het eerste wat ik deed is met iedereen praten. Ik wil horen wat de mensen er van vinden. Wat men van de visie vindt", vertelt Bosch. "Vervolgens moeten we gaan bouwen met de vijf partijen hier in de stad die een belangrijke rol spelen. De organisatie staat er nog niet, maar er moeten wel dingen gaan gebeuren en daar zijn we nu over aan het nadenken."