Video: Vlinders in Stuifzand

atalanta_vlinder

Soms is de natuur dichterbij dan je denkt. Bart Pijper maakt al jaren foto's en filmpjes in de natuur. Deze video maakte hij in zijn eigen tuin in Stuifzand.





"Ik heb jarenlang tijdens mijn struuntochten foto's gemaakt en soms filmpjes. Insecten zijn mooier als je ze in slowmotion filmt. Je ziet dan zaken die je normaal niet zo snel opmerkt", vertelt hij."Sinds kort heb ik een nieuwe camera en die ben ik nu aan het ontdekken. Daarom heb ik dit filmpje gemaakt."