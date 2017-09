In beeld: herfststorm Drenthe

Er gingen heel wat bomen om in Drenthe door de eerste herfststorm van 2017 (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Vandaag woedde er een pittige herfststorm over Nederland. Op Vlieland was er een uur lang sprake van windkracht 10.

Ook in Drenthe was er sprake van heftige windstoten, al viel het in onze provincie gelukkig mee.

Via een oproep hebben we gevraagd om de mooiste herfstfoto's naar ons op te sturen - en daar hebben jullie daar massaal gehoor aan gegeven.We hebben op de redactie met veel plezier door de opgestuurde foto's geploeterd. De mooiste, spannendste, grappigste en interessantste hebben we op een rijtje gezet. Dank jullie wel voor de foto's!