Oud-voetballer Tonnie Roosken (82) uit Klazienaveen overleden

VOETBAL - In zijn woonplaats Klazienaveen is vanochtend oud-voetballer Tonnie Roosken overleden.

Dat heeft de familie van Roosken laten weten aan FC Klazienaveen, waar hij erelid was.Roosken werd geboren in Erica, maar maakte in Klazienaveen tussen 1957 en 1971 furore bij Zwartemeer en SC Drente in de Tweede Divisie van het betaald voetbal. Nog altijd is hij met 202 doelpunten topscorer aller tijden van de Tweede Divisie.Met Zwartemeer speelde hij nog een jaar in de Eerste Divisie. In alle competities scoorde hij 229 keer: een kwart van de totale productie van Zwartemeer en SC Drente in de periode dat hij speler was.Oud-sportjournalist en schrijver van een boek over de roemruchte jaren van Zwartemeer Dirk van der Kaap, roemt Roosken om zijn voetbalkwaliteiten. "Hij was een pure midvoor, een doelpuntenmaker bij uitstek. In deze tijd was hij vast miljonair geworden", vertelt Van der Kaap.Desondanks speelde Roosken nooit bij een andere club. SC Drente ontstond als betaald voetbaltak uit Zwartemeer toen die club promoveerde naar de Eerste Divisie. Van der Kaap: "Tonnie heeft veel aanbiedingen gehad van andere clubs, maar hij vond het wel best in Drenthe. Hij is altijd hier gebleven."Na zijn actieve loopbaan heeft onder meer FC Emmen Roosken gepolst om trainer te worden, maar volgens Van der Kaap had de vedette van Zwartemeer daar weinig interesse voor.Rooksen is 82 jaar geworden