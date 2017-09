Drentse schade-expert vertrekt naar Sint-Maarten

De ravage op Sint-Maarten (foto: ANP/Niels Wenstedt)

LAAGHALERVEEN - Jacques Formsma uit Laaghalerveen gaat over een paar dagen naar Sint-Maarten. Formsma is schade-expert voor het Amerikaanse bedrijf Cunningham Lindsey.

Op het eiland Sint-Maarten heeft orkaan Irma een spoor van vernieling achtergelaten. Formsma gaat voor verschillende verzekeringsmaatschappijen de schade opnemen.



"We hebben een kantoor op Curaçao met een kleine bezetting en als er een ramp is komen er extra schade-experts uit Nederland. Dat is de reden dat ik daar nu heen ga", aldus Formsma.



Verwoesting

Drie collega's van Formsma zijn sinds afgelopen maandag op het eiland. "Zij hebben al vaker schade opgenomen na een calamiteit en zijn wel wat gewend, maar ze zeiden dat ze nog nooit een verwoesting in een dergelijke omvang hebben gezien."



Zelf afhandelen

Formsma verwacht in eerste instantie vier weken op Sint-Maarten te zijn, "maar het gaat heel lang duren voor alle schade is opgenomen, dus het kan zo maar dat ik daarna nog een periode ga. Je probeert de dossiers toch zoveel mogelijk zelf af te handelen."



Jacques Formsma verwacht komende zondag te vertrekken.