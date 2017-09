Raad van State buigt zich over windmolenplannen Veenkoloniën

GIETEN/DEN HAAG - De Raad van State buigt zich vandaag en morgen over bezwaren tegen de plannen voor windmolens in de Veenkoloniën. Vanuit Gieten vertrok vanmorgen een bus met zo'n veertig tegenstanders van de windmolens.

"Ja, normaal voeren we actie in Den Haag, maar dat doen we nu niet", zegt Karl Voshaart, voorzitter van de actiegroep Platform Storm. "We gaan daar zitten en aandachtig luisteren naar wat iedereen te zeggen heeft. We gaan de boel niet verstoren, want dat is niet in ons belang."De tegenstanders hebben hoge verwachtingen. "We hebben veel mensen uit het gebied achter ons staan", aldus Voshaart. "Meer dan vijfhonderd mensen uit het gebied zijn het proces aangegaan en we hebben goede advocaten en sterke argumenten. Er zijn veel procedurefouten gemaakt en we verwachten veel kans te hebben.""We denken dat er in de wetgeving veel fouten zitten waar de Raad van State gevoelig voor zal zijn", vertelt Voshaart. "We hebben dat aangekaart en denken dat dat kan leiden tot het afschieten van het plan om de windturbines te plaatsen."