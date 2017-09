Voetbal, theater en hippietijd: het leven van Jacques d'Ancona in een musical

In de musical worden verschillende kanten van Jacques d'Ancona belicht (foto: Fred van Os)

PATERSWOLDE/GRONINGEN - Vanavond is het zover, een dag voor zijn tachtigste verjaardag gaat de musical Jacques J. over Jacques d'Ancona in première in de stadsschouwburg in Groningen.

Jack Nieborg van GOOV Muziektheater is regisseur van het stuk. Een voorstelling die niet alleen over Jacques d'Ancona gaat, maar ook een mooi tijdsbeeld van Groningen en van het Noorden geeft, volgens Els van den Berg, voorzitter van GOOV en betrokken bij de voorstelling.



"Je krijgt een beeld van wat er zich heeft afgespeeld qua voetbal en theater. De hippietijd komt naar voren, maar ook de Tweede Wereldoorlog. Het geeft een mooi beeld van vroeger, de jaren '80. Kleurrijke kleding, de soundmixshow, een mooi beeld voor mensen ter herkenning."



Een andere kant

Natuurlijk is Jacques d'Ancona, die al jaren in het Drentse Paterswolde woont, de hoofdpersoon in het stuk. Of bezoekers hem kennen of niet dat maakt niet uit. "Dat is het bijzondere dat je verschillende kanten van hem leert kennen," aldus Els van den Berg.



'Weerzinwekkend leuk'

Deze zomer reed Jacques d'Ancona nog mee in de gele kever in het programma Tour de Loes. Hierin vertelt d'Ancona wat hij er van vindt dat er een voorstelling over hem wordt gemaakt. "Weerzinwekkend leuk. Een enorme opgave. Ik bemoei mij niet met de musical. ik weet niet wat zij gaan doen, wie mij gaat spelen." Hier heeft Jacques d'Ancona zo zijn eigen redenen voor. "Ik ben een professional, een recensent van theater. Je moet je niet met een voorstelling bemoeien als die over jezelf gaat."



Vanavond gaat het stuk in première. Jacques d'Ancona zal hier zelf bij aanwezig zijn. De première is uitverkocht. Verder zijn er nog wel kaarten te krijgen.