Stelling: Familie is verantwoordelijk voor de wandeling met oma

ASSEN - ''Ik zou wel vaker naar buiten willen'', dat zegt de helft van de ouderen die in een zorginstelling zit en meewerkte aan een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het bureau onderzocht hoe ouderen het hebben in een zorginstelling. Een kwart van de ouderen in een verpleeghuis zegt zelden of nooit buiten te komen. Dat heeft verschillende oorzaken. Er is bijvoorbeeld niemand die hen kan halen en brengen, maar ook gezondheidsproblemen kunnen een ritje in de buitenlucht in de weg zitten.Op dit moment wonen er ruim 100.000 ouderen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Wat vindt u, is het de taak van een verzorgingshuis om met bewoners naar buiten gaan of hebben zij al genoeg andere belangrijke taken en ligt de verantwoordelijkheid bij de familie?