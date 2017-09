Djammen met King's Calling: 'Optreden in de Royal Albert Hall is de ultieme droom'

ASSEN - King's Calling is vanavond te gast in het RTV Drenthe-programma Djammen.

Djammen wordt iedere donderdag uitgezonden om 17.16 uur. Het programma wordt om 17.46 en 18.34 herhaald. Vanaf 19.16 uur wordt Djammen elk uur herhaald.

De muzikale carrière van het tweetal begint op de middelbare school. Gitarist Roy van Gool staat in de zaal tijdens een open podium op school als zanger Frank Smit het podium beklimt. "Ik dacht, die moet ik strikken."Eerst moet er een naam voor de band komen. "We zijn een hele tijd bezig geweest over de naam. Uiteindelijk is het King's Calling geworden. Eigenlijk gewoon omdat het lekker bekt", vertelt Smit.Smit en Van Gool luisteren allerlei muziekstromingen om inspiratie op te doen. "We begonnen met het luisteren naar rockbands, maar zijn we ons daarna op verschillende stromingen gaan oriënteren. Uiteindelijk kwamen we bij indiepop uit", vertelt de gitarist van het duo.King's Calling brengt binnenkort hun nieuwe singleuit. Hun grote droom is om hun eigen nummers te spelen in de Royal Albert Hall in Londen. "Dat is de ultieme droom. Maar om de dag prachtige optredens in het hele land geven en touren door Europa zou ook prachtig zijn", lacht Van Gool.