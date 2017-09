Video: Het plaatsen van de zes nieuwe bruggen over de Blauwe As

ASSEN - Koning Willem-Alexander komt morgen naar Assen om de vaarroute Blauwe As officieel te openen.

Deze week blikken we vooruit op het bezoek van koning Willem-Alexander. Gisteren blikten we ook even terug met een speciale pagina over ongeveer 200 jaar geschiedenis van het water in Assen .

En waar een vaarroute aangelegd wordt, moeten ook bruggen komen. In totaal werden zes nieuwe bruggen over de kanalen in Assen gebouwd. Hoe dat in zijn werk ging zie je hieronder in een timelapse van de gemeente Assen.