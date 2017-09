Expositie en theaterstuk over Tjerk Vermaning

Tjerk Vermaning (foto: fotocollectie provincie Drenthe)

ASSEN - Er is al een boek en nu komt er ook een tentoonstelling en een theaterstuk over de omstreden amateurarcheoloog Tjerk Vermaning.

Het Drents Museum en de PeerGroup werken samen om in de zomer van 2018 het verhaal over Vermaning te vertellen. In het museum komt een expositie, terwijl de PeerGroup in Hoogersmilde een grote theaterproductie speelt.



Tjerk Vermaning vond in 1965 bij Hoogersmilde vuistbijlen van 50.000 jaar oud, maar volgens beroepsarcheologen waren de vondsten vervalsingen. Vermaning werd eerst veroordeeld, maar later wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.



Agatha Christie

Volgens regisseur Dirk Bruinsma van de PeerGroup is het verhaal van Tjerk Vermaning bij uitstek geschikt voor een voorstelling. "Het is een soort Agatha Christie van het Noorden, een heel spannend verhaal met veel ophef en allerlei mensen die er bij betrokken zijn."



Hoogersmilde

De voorstelling wordt op locatie gespeeld. "We zijn in gesprek gegaan met dorpsbelang in Hoogersmilde en die zijn enthousiast", vertelt Bruinsma. "Daar is ook de eerste vondst gedaan, op het land van boer Vos dus daar zoeken we naar de goede plek om de voorstelling te spelen. Hij zal het hetzelfde formaat krijgen als de De Drentse Bluesopera die we hebben gespeeld."