Bijzondere nachtzwaluw in vogelopvang Ureterp

Nachtzwaluwen staan als kwetsbaar op de Rode Lijst (foto: de Fûgelhelling) De nachtzwaluw werd binnengebracht vanwege een pijnlijke vleugel (foto: de Fûgelhelling)

COEVORDEN/URETERP - Een bijzondere gast voor vogelopvang de Fûgelhelling in Ureterp. De dierenambulance Zuid-Oost Drenthe bracht namelijk een nachtzwaluw binnen.

Nachtzwaluwen zie je niet vaak. Ze zijn 's nachts actief en staan daarnaast als kwetsbaar op de Rode Lijst. In Nederland zijn ongeveer drieduizend broedparen, met name in Brabant en op de Veluwe.



Ondervoed

De vogel die bij de Fûgelhelling binnen werd gebracht, werd gevonden in de buurt van Coevorden. Het dier heeft een kneuzing aan de rechtervleugel en is flink ondervoed. "Normaal moeten nachtzwaluwen ongeveer 100 gram wegen, maar deze weegt maar 48 gram", vertelt Hetty Sinnema van de Fûgelhelling.



Voor de trek weg

Hoe bijzonder de gast is, blijkt wel uit het feit dat het de eerste nachtzwaluw is die binnenkwam in de veertig jaar dat de vogelopvang bestaat. En direct bezorgt de vogel de Fûgelhelling een flinke klus. Sinnema: "De trek begint bijna, volgens de laatste melding van maandag zijn er al wat vogels weg. Ik kan hem niet zomaar in zijn eentje op enig moment loslaten, want de trek zit in hun systeem. We moeten dus zorgen dat we de nachtzwaluw zo snel mogelijk weer fit krijgen."



En dat is best lastig, want de vogel moet het liefst uit zichzelf weer eten. Nu gaat dat nog met een slangetje of pincet, maar dat zorgt voor stress. "Stress kost energie, die ze juist moeten gebruiken om aan te sterken. Normaal neem je de tijd, maar door de trek hebben we die eigenlijk niet", vertelt Sinnema.



Topfit naar Afrika

De kans bestaat dat de vogel in de opvang zal moeten overwinteren. Nachtzwaluwen leggen duizenden kilometers af richting hun overwinteringsgebied in tropische gebieden in het oosten en zuiden van Afrika. Sinnema: "Ik kan ook geen marathon rennen zonder voorbereiding. Hij moet echt topfit zijn, we kunnen geen gok nemen met het vrijlaten."