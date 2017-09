Bomenkap in Fochteloërveen om reptielen terug te krijgen

RAVENSWOUD - Het lijkt tegenstrijdig: drie hectare bos kappen voor natuurbehoud. Toch gebeurt dat aan de rand van natuurgebied het Fochteloërveen, vlakbij Ravenswoud.

Geschreven door Marjolein Lauret

Met de bomenkap hoopt Natuurmonumenten slangen en andere reptielen terug te krijgen.



"Bomenkap gaat een boswachter wel aan het hart, maar we doen het om meer zon en zand te krijgen, zodat die reptielen zich kunnen opwarmen", legt boswachter Marjan Dunning uit.

Het gaat om lariksen die aan de rand van het veen staan. Het was een oud productiebos, waarbij de lange stammen van de lariks vooral gebruikt werden als mast voor schepen.



Niet alle bomen weg

De lariksen staan op één van de weinige hoge zandkoppen in het veengebied, ideaal leefgebied voor reptielen. Maar in de naaldbomen zitten ook ijsvogels en eekhoorns. "Daar hebben we rekening mee gehouden. We hebben alles goed in kaart gebracht. De bomen waar deze dieren inzitten kappen we niet, die zetten we af met lint." Ook laat Natuurmonumenten sommige stammen tot een meter hoog staan: "Ideaal voor spechten en insecten."



Levendbarende hagedis

Uiteindelijk hoopt boswachter Dunning dat de ringslang, de adder, de gladde slang en de levendbarende hagedis het zandgebied in het Fochteloërveen weet te vinden. "Want het is echt heel slecht gesteld met de reptielenstand. Vooral met de levendbarende hagedis in Nederland. Die aantallen gaan landelijk hard achteruit."



In totaal duurt het kappen van de bomen nog twee weken. Dan is het gebied klaar.