Scheepswerf Beuving in de verkoop: kans voor transferium

DE PUNT - Scheepswerf Beuving in De Punt staat te koop. Op het terrein kwamen in 2008 drie brandweermannen om het leven bij een grote brand in een loods.

De loods is nooit meer opgebouwd en op het terrein liggen nog steeds verschillende schepen.Eigenaar Wessel Beuving heeft recent besloten om het bedrijf van de hand te doen. Frieling Makelaars uit Emmen begeleidt de verkoop, maar wil niet zeggen hoeveel de scheepswerf moet opbrengen.Natuurplatform Drentsche Aa vindt het terrein van Beuving uitermate geschikt voor een nieuw transferium bij De Punt. "Het terrein is qua bestemming geschikt voor verkeer en bedrijf", aldus Philippe Boucher van het platform. Volgens Boucher zou het transferium op die manier ook een stuk goedkoper aangelegd kunnen worden.Al jaren wordt gesproken over de komst van een transferium bij De Punt. Het is eigenlijk een grote parkeerplaats voor vijfhonderd auto's, waar mensen kunnen overstappen op buslijnen naar Groningen. De provincie hoopt op die manier de dagelijkse files op de weg naar Groningen terug te dringen. In de plannen komt het transferium pal langs de A28 bij de afrit Eelde aan de kant van Glimmen.Het natuurplatform is tegenstander van het transferium, omdat het een onnodig project zou zijn. "We hebben verderop het transferium bij Haren met negenhonderd plekken, daar zijn tijdens de drukste uren nog driehonderd plekken vrij", zei Phillippe Boucher eerder bij RTV Drenthe . "Je gaat het kleinschalige landschap verknoeien met infrastructurele werken die niets toevoegen."Het transferium wordt gebouwd in de gemeente Tynaarlo. De gemeenteraad moet daarom toestemming geven aan de provincie die de aanleg ervan betaalt. Een besluit daarover wordt over een kleine twee weken genomen. Als het aan Natuurplatform Drentsche Aa ligt wordt die beslissing uitgesteld om te onderzoeken of de scheepswerf een geschikte plek is voor het transferium.