Rotary stuurt tachtig hulppakketten naar Sint-Maarten

De verwoesting op Sint-Maarten (ANP/Niels Wenstedt)

ASSEN - Rotaryclubs in Noord-Nederland sturen tachtig hulppakketten naar Sint-Maarten..

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

De Rotaryclubs in Noord-Nederland besloten in actie te komen nadat orkaan Irma over het Caraïbisch gebied raasde. Om de lokale bevolking van Sint-Maarten te helpen, sturen de clubs hulppakketten oftwel Shelterboxes.



"We hadden zoiets van we moeten iets doen. Verwachtingen hadden we niet, maar het is een groot succes geworden", vertelt de gouverneur van Rotary Noord-Nederland, Jaap Bos. Hoeveel ShelterBoxen vanuit Drenthe zijn gedoneerd, is onduidelijk, maar volgens Bos werken vijftien Rotaryclubs uit onze provincie mee aan het initiatief.



ShelterBox

Een ShelterBox is een kleine container van kunststof. Bos: "In zo'n ShelterBox zitten allerlei dingen die mensen nodig hebben om te overleven. Geen eten, maar bijvoorbeeld een grote tent, dekens en een waterfilter."



Bos verwacht dat er de komende tijd nog meer ShelterBoxen naar Sint-Maarten wordt gestuurd. Uiteindelijk hoopt hij dat Rotary Noord-Nederland tegen de honderd pakketten kan sturen.



Aankomst hulppakketten

Momenteel staan de boxen in Antigua en is het wachten op het moment dat de haven of het vliegveld op Sint-Maarten beschikbaar is. Pas dan kunnen de hulppakketten naar het eiland verscheept worden.