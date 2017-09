Zaak gestolen gereedschap, motoren en quads nog niet voor de rechter

Mannen nog niet voor de rechter voor stelen gereedschap uit loods Zuidwolde (foto: RTV Drenthe)

ASSEN – De zaak tegen drie mannen uit Hoogeveen (30), Dedemsvaart (34) en Wateren (37), die ervan worden verdacht dat zij op grote schaal gereedschap, motoren, quads en machines hebben gestolen of verduisterd, is door de rechtbank uitgesteld. De mannen moesten eigenlijk vandaag voor de rechter verschijnen.

Het Openbaar Ministerie heeft kort geleden de tenlastelegging (de opsomming van feiten waarvan de mannen worden verdacht) gewijzigd. Deze wijzigingen zijn niet bij de advocaat van de verdachten uit Dedemsvaart en Wateren aangekomen en heeft hij zich niet kunnen voorbereiden. Dit moet wel, vinden de rechters en de zaak is voor maximaal drie maanden opgeschort.



Loods

Eind mei deed de politie Noord-Nederland inval in een loods aan de Industrieweg in Zuidwolde. Die lag tot de nok toe gevuld met gestolen materiaal. Afkomstig van inbraken in onder meer Havelte en Zuidwolde. De officier zei niet meer te kunnen achterhalen hoe lang het gestolen materiaal al in de loods werd opgeslagen. "De eerste aangiftes van diefstallen dateren van 2009". Alle spullen zijn in beslag genomen.



Samen

Advocate Tineke Pieters, die de man uit Hoogeveen bijstaat, beschikte wel over alle stukken en wilde graag dat die zaak wel werd behandeld. De rechtbank besliste dat alles in een keer moet worden afgedaan en stelde ook die zaak uit.