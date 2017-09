Drent aan de start van WK triatlon: 'Als je start heb je kans'

Fietsen, zwemmen en hardlopen. Chris (rechts) doet mee aan het WK Triatlon (foto: Chris Kouwenhoven)

ASSEN - Fietsen, zwemmen en hardlopen. Dit weekend wordt in Rotterdam het WK Triatlon gehouden. Chris Kouwenhoven uit Ruinen is een van de deelnemers.

Al dertig jaar is Kouwenhoven bezig met fietsen, zwemmen en hardlopen. Toen hij zo'n zestien jaar oud was, deed hij mee aan zijn eerste wedstrijd. "Ik ben ooit een keer begonnen met hardlopen. Ik was altijd de laatste met school en met sportdagen. Dat vond ik op den duur niks. Goede reden om eens te beginnen met trainen."



Fris aan de start

Dertig jaar later is Kouwenhoven gek op de triatlon. Hij traint hard om fris aan de start van het WK te verschijnen. "Twee dagen in de week kom ik op de fiets naar het werk vanuit Ruinen. De kortste route naar Assen is 33 kilometer, maar dat is te weinig. Bovendien fiets ik dan over fietspaden die voor mij niet geschikt zijn om op tijd te rijden. Ik heb een parcourtje gevonden dat om en nabij de veertig kilometer is. Dat is ook de afstand die ik fiets tijdens de triathlon."



Zwemmen en hardlopen

Naast fietsen zijn hardlopen en zwemmen ook een onderdeel. "Zwemmen gaat mij behoorlijk af, daar moet ik het van hebben. Fietsen gaat behoorlijk, daar kan ik mijn plek vasthouden of iets verbeteren. Een aantal jaren geleden ben ik ernstig gevallen en heb ik een blessure opgelopen. Mijn loopsnelheid wordt nooit meer zoals het was. Daar verlies ik een aantal minuten mee."



Net 'niet'

Om mee te doen aan het WK heeft Chris eerst meegedaan aan het NK triatlon. "Ik moest bij de eerste vijftien zitten. Dan kom je over de streep en dan ben je zestiende". Maar gelukkig voor Kouwenhoven zijn er gekwalificeerden die niet mee wilden doen aan het WK en mag hij nu toch aan de start verschijnen.



Hoe liggen de kansen? "Dat is altijd lastig om te zeggen. Als je start heb je kans. Het is Hollands weer. Dat is lekker. Voor de Mexicanen en de Nieuw-Zeelanders is het aan de frisse kant. Dat kan mijn voordeel zijn."



Een podiumkans is volgens Chris niet reëel. ''Maar een plek bij de eerste twintig zou mooi zijn."