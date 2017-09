Drenthe officieel vertegenwoordigd in Den Haag met eigen ambassade

DEN HAAG - In Den Haag is vanmiddag een officieus stukje Drenthe geopend. Namelijk: de Drentse ambassade.

"Drenthe is geweldig!", zei de Drentse commissaris van de koning Jozias van Aartsen. Deze kreet werd vanmiddag met luid applaus ontvangen door aanwezige Drentse politici.De ambassade is onderdeel van het Prinsjesfestival, waarbij Drenthe dit jaar centraal staat. In de dagen voor Prinsjesdag worden bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd om de provincie extra onder de aandacht te brengen.De opening werd gedaan door de Drentse commissaris van de koning Jozias van Aartsen, CdK Jaap Smit van Zuid-Holland en de loco-burgemeester van Den Haag.Jozias van Aartsen opende de Drentse ambassade met de woorden: "Provincie heeft alles in zich. Zeker als we samenwerken met Friesland en Groningen. Met elkaar samenwerken en de kracht van Drenthe laten zien. We mogen iets minder bescheiden zijn. Iets helderder uitdrukken, we hebben alle mogelijkheden. Dat moeten we met veel plezier en veel kracht uitdragen."Vanmiddag werd ook het Prinsjesfestival officieel afgetrapt. Het is aan de Drentse dichter Lévi Weemoedt om de provincie te promoten in de regeringsstad.Hij vertelde eerder aan RTV Drenthe dat hij Den Haag gaat vertellen waar Drenthe ligt, want dat weten veel mensen niet. Weemoedt fungeert als Drentse ambassadeur. "Ik moet vooral positief zijn en daarom heb ik een ode aan Drenthe geschreven." Tijdens de opening las hij korte gedichten voor over verschillende plekken in Drenthe.Aansluitend op de opening van het festival is het Prinsjesdiner. Op verschillende plekken in de binnenstad wordt een diner geserveerd dat bedacht is door de eigenaren van restaurant de Loohoeve in Schoonloo.Het officiële diner wordt vanavond bereid door eigenaren Marleen en Jeroen Brouwer. Ze zijn trots dat ze vanavond drie gerechten mogen bereiden. "Het is een hele eer, vorig jaar maart zijn we pas begonnen en nu worden we van al die honderden restaurants als eerste benaderd."De avond zou worden afgesloten door de Pauperband, maar de provincie laat weten dat het optreden door het slechte weer niet kan doorgaan.Wilt u op de hoogte blijven van alle Drentse activiteiten in Den Haag? Luister dan tussen 13.00 en 16.00 uur naar Studio Drenthe op Radio Drenthe. Ook op tv wordt u bijgepraat: na Drenthe Nu kunt u kijken naar Studio Drenthe.