Planner / administratief medewerker M/V

Voor een thuiszorgorganisatie in Emmen zoeken wij MET SPOED een personeelsplanner / administratief medewerker. Jij zorgt voor een sluitende planning voor onze cliënten en thuiszorgmedewerkers. Je regelt vervanging bij ziekte of vakantie van personeel. Bij nieuwe aanmeldingen van cliënten zorg je voor een goede match met een van de medewerkers. Je staat cliënten en medewerkers telefonisch en per mail te woord en verwerkt alles in het digitale plansysteem (Nedap). In deze functie ben je ondersteunend aan en werk je samen met de coördinator.



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 32 - 36 uur per week.

Toelichting dienstverband: Mogelijkheid om 4 of 5 dagen per week te werken.



De werklocatie is EMMEN.

Eisen: MBO werk- en denkniveau. Goed onderlegd wat betreft administratie en computergebruik. Ervaring met de werkzaamheden is een pre maar geen eis. Dienstverlenend, snel kunnen schakelen en prioriteren, geduldig en empathisch, zelfstandig kunnen werken.



Geïnteresseerd? Stuur zsm een mail met korte motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 4554117 Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 32 - 36 uur per week.Toelichting dienstverband: Mogelijkheid om 4 of 5 dagen per week te werken.De werklocatie is EMMEN.Eisen: MBO werk- en denkniveau. Goed onderlegd wat betreft administratie en computergebruik. Ervaring met de werkzaamheden is een pre maar geen eis. Dienstverlenend, snel kunnen schakelen en prioriteren, geduldig en empathisch, zelfstandig kunnen werken.