Pluimveehouder nog maanden zonder inkomsten door fipronil-schandaal

ODOORNERVEEN - Op het pluimveebedrijf van Mariska en Bert Oving uit Odoornerveen lopen ruim een maand na ruiming van hun zestigduizend kippen nog steeds geen nieuwe kippen. En die komen er voorlopig ook niet.

Het echtpaar Oving laat begin augustus alle kippen ruimen, omdat het antibloedluismiddel fipronil wordt aangetroffen in de eieren."De nieuwe kippen komen pas half november naar ons bedrijf. Tenminste, als alles goed gaat." vertelt Mariska Oving. De komende tijd worden de kippenstallen uitgebreid schoongemaakt en gedesinfecteerd. En dan is het afwachten.De afgelopen maand hebben meerdere pluimveehouders hun bedrijven schoongemaakt, maar volgens Oving is nog onduidelijk welk schoonmaakmiddel werkt en welke niet. Ze wil daarom niet zomaar nieuwe dieren in hun stal zetten.Het pluimveebedrijf van Mariska en Bert Oving heeft twee stallen. Samen goed voor zo'n zestigduizend kippen. Begin augustus krijgt het echtpaar verschrikkelijk nieuws. De kippen moeten worden geruimd en ruim een half miljoen eieren kunnen de prullenbak in. Want de eieren blijken besmet met het antibloedluismiddel fipronil.Het begint allemaal in april als de familie Oving bloedluis bij hun kippen ontdekt. Veel collega-boeren maken in dat geval gebruik van het bedrijf Chickfriend, dat op een natuurlijke manier bloedluis bestrijdt. Vanwege de positieve verhalen doen Mariska en Bert hetzelfde.En daardoor zitten ze nu in de problemen. "Doordat we nu geen kippen hebben, hebben we ook een groot deel van de kosten zoals het voer niet. Maar de vaste lasten zoals de hypotheek gaan gewoon door."Als alles goed gaat, komen er dus half november nieuwe kippen naar Odoornerveen. Maar de eerste eieren die de kippen leggen, kunnen niet meteen worden verkocht. Ook die eieren moeten eerst gecontroleerd worden voordat het licht op groen gaat."En dan zijn we er nog niet." vertelt Oving. "Want dan hebben we nog maar een stal met kippen. Voor de andere stal hebben we inmiddels nieuwe kippen besteld, maar die kuikentjes moeten eerst geboren worden en dan duurt het nog 17 weken voordat ze naar ons kunnen."Als er geen tegenslagen meer komen verwacht Oving dat het bedrijf pas half april, ruim 9 maanden na het ruimen van hun kippen, weer op volle kracht draait.