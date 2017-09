Ook in hoger beroep vier jaar en tbs voor verkrachting in Emmen

LEEUWARDEN/EMMEN – Een 31-jarige man uit Emmen is voor het verkrachten en mishandelen van een jonge vrouw in Emmen veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De straf is gelijk aan de straf die in juli 2016 door de rechtbank in Assen werd opgelegd.Een 18-jarige slachtoffer werd op 2 mei 2015 in de buurt van de wijk Emmerhout van haar fiets getrokken. Ze kreeg een klap met een stratenmakershamer, werd vastgebonden en verkracht. De Emmenaar ontkent tot op de dag van vandaag, maar op de tape die tijdens het vastbinden is gebruikt, zat dna-materiaal van de Emmenaar.De straf is ook voor een mishandeling van een 16-jarig meisje op 13 januari 2012 op Smalbroek. Ook dat meisje werd van haar fiets getrokken. Ze trapte en sloeg wild van zich af en kon vluchten. Een stratenmakershamer vloog rakelings langs haar hoofd. Daarop zat dna van de Emmenaar. In dit geval acht het Hof poging vrijheidsberoving bewezen.De 31-jarige Emmenaar had tot begin 2012 een stratenmakersbedrijf. Toen ging hij failliet. Door misbruik in zijn jeugd liep de man een trauma op. De man werkte niet mee in onderzoeken naar verdere stoornissen en agressieproblemen. Ook tijdens de observatie in het Pieter Baan Centrum liet de man niets zien.De Emmenaar werd in 2012 nog veroordeeld voor poging doodslag. Hij sloeg een zwangere vrouw met een moker. Ook destijds wilde hij niet meewerken aan psychische onderzoeken. Het Hof is ervan overtuigd dat de man kampt met ziekelijke- en persoonlijkheidsstoornissen. Zonder een gedegen behandeling, in een gedwongen kader, is de man volgens het Hof een gevaar voor de samenleving.