Politie zoekt eigenaar van zwarte urn

De urn werd gevonden op de Noordzijde in Gasselternijveen (foto: archief RTV Drenthe)

GASSELTERNIJVEEN - De politie is op zoek naar de eigenaar van een zwarte urn. In de urn zitten zakjes as.



De politie Stadskanaal plaatste de oproep op Twitter. De urn werd vanmiddag gevonden aan de Noordzijde in Gasselternijveen.